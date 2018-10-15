MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 19:05

Ortaca trafik kazası kurbanı 2 gencini toprağa verdi

Dalyan Kanalına araçlarının devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden Ortacalı 2 genç gözyaşları içinde toprağa verildi.Dalyan Mahallesi Maraş Caddesinde meydana gelen kazada, otomobille kanala devrilen ve hayatlarını kaybeden Tugay Gebeş ve...

Ortaca trafik kazası kurbanı 2 gencini toprağa verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Dalyan Kanalına araçlarının devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden Ortacalı 2 genç gözyaşları içinde toprağa verildi.

Dalyan Mahallesi Maraş Caddesinde meydana gelen kazada, otomobille kanala devrilen ve hayatlarını kaybeden Tugay Gebeş ve Mustafa Uğurcan Sarı Gölbaşı Mahallesi Burunucu mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Cenaze törenine katılanlar Burunucu mezarlığında öğle namazına müteakip yan yana toprağa verilen 2 gencin acı kaybımız yazılı fotoğraflarını göğüslerinde taşıdı.

Ortaca Belediyespor alt yapısında uzun yıllar forma giyen Tugay Gebeş ve Mustafa Uğurcan Sarı’nın mezar başlarına kulübün forması koyuldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku