Ortaca’da okul yararına kermes

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, Şehit Nasuh Aydın ortaokulu yararına kermes düzenlendi.Okul Aile Birliği tarafından sebze pazar yerinde düzenlenen kermese ilgi yoğun olurken, kermesten elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçları için kullanılacağı...

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, Şehit Nasuh Aydın ortaokulu yararına kermes düzenlendi.

Okul Aile Birliği tarafından sebze pazar yerinde düzenlenen kermese ilgi yoğun olurken, kermesten elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçları için kullanılacağı öğrenildi.

Kermeste satışa sunulan kekler, börekler ve çeşitli yiyecekler kısa süre içerisinde satıldı. Kermesin okul yararına yapıldığını belirten Okul Aile Birliği Başkanı Süleyman Karadayı “Velilerimiz ile beraber okul yararına açmış olduğumuz kermese gösterilen ilgiden mutluyuz. Bize destek olan tüm katılımcılara, emeği geçen öğretmen, veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kermese, Okul Müdürü Ercan Kargılı, Okul Aile Birliği Başkanı Süleyman Karadayı, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.