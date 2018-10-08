MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 19:23

Ortacalı Seda Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etti

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası, çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Şampiyonada 15 yaşındaki Ortacalı güreşçi Seda Duran, milli takım formasıyla mücadele etti.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya...

Ortacalı Seda Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası, çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Şampiyonada 15 yaşındaki Ortacalı güreşçi Seda Duran, milli takım formasıyla mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Güreş Birliği (UWW) ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ortaca Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Plaj Güreşi Şampiyonasına 18 ülkeden 250 sporcu katıldı. Sarıgerme sahilinde hazırlanan alanda yıldızlar, gençler, büyükler kategorilerinde kadın ve erkek sporcular, güreşti.

Ortacalı güreşçi Seda Duran 50 kilogramda müsabakalara katıldı. Güreş sporuna Ortaca’da başlayan ve kısa sürede yeteneğini kanıtlayarak başarılar elde eden Duran, şampiyonada kendisinden daha tecrübeli rakiplere karşı gösterdiği performansla göz doldurdu.

Dünya Şampiyonasında mili forma altında mücadele etmenin gururunu yaşadığını vurgulayan Seda Duran; “Güreşe Ortaca’da arkadaşlarım ve hocam sayesinde başladım. Çalıştıkça bu sporun çok güzel olduğunu anladım. Antrenmanlarımı aksatmadım. Muğla’dan bu şampiyonaya katılma başarısı gösteren tek kız sporcu oldum. Güreşmek çok güzel, herkese tavsiye ediyorum. Bu bölgeyi mili forma altında temsil ettiğim için mutlu ve gururluyum.” diye konuştu.

Şampiyonada üst düzey sporcular olduğunu ve çok büyük tecrübe kazanma şansı bulduğunu belirten Duran; “Daha önce başka şampiyonalara, en son ise yine burada Türkiye şampiyonasına katıldım ama Dünya Şampiyonası çok başka bir atmosfer. Tecrübe kazandığımı ve sportif anlamda kendimi çok daha üstlere taşıma şansı yakaladığımı düşünüyorum. Çok kısa bir sürede bu noktaya kadar geldim. Bu sporu çok sevdim ve sahiplendim.” dedi.

Duran, yaşıtlarına ve tüm gençlere güreş yada her hangi bir spor dalıyla uğraşmalarını tavsiye ettiğini de sözlerine ekledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku