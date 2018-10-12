MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 11:39

Otomobil karşı şeride uçtu: 2 ölü, 23 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjü aşarak karşı yöne geçip işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 23 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre; Mustafa Türnüklü’nün...

Otomobil karşı şeride uçtu: 2 ölü, 23 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Muğla’nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjü aşarak karşı yöne geçip işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 23 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Mustafa Türnüklü’nün idaresinde Bodrum’dan, Milas’a doğru seyreden 35 N 7258 plakalı otomobil sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada Milas istikametinden, Bodrum’a doğru seyreden ve bir balık firmasında çalışan personelleri taşıyan Ferhat Önel’in kontrolündeki 48 S 4065 plakalı servis minibüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobil parçalandı.

Kazada, otomobil sürücüsü Türnüklü ve servis minibüsü şoförü Önel olay yerinde yaşamlarını yitirirken, otomobilde bulunan İlknur Türnüklü, İlkay Türnüklü ile servis minibüsünde bulunan Mustafa Peksoy, Güllü Peksoy, Musa Turgut, Emrah Aladağ, Gülcihan Bakar, Hayriye Rüzgen, Sergülay Öskan, Turan Bencik, Gülten Kaçar, Nazife Menteşe, Kadriye Yıldırım, Yaşar Yıldırım, Ayşegül Dıngıl, Feriştah Süne, Züleyha Avcı, Hülya Kılıç, Şermin Acar, Gülay Altılı, Hülya Bektaş, Sultan Külahlı, Nurgül Özkan yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Önel ve Türnüklü olay yerinde yapılan incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Milas-Bodrum karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılırken, güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku