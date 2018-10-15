Otomobil metrelerce sürüklendi

Milas-Bodrum karayolunda meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kamyon ile çarpışan araç yaklaşık 50 metre boyunca sürüklenirken kazada yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.Edinilen...

Milas-Bodrum karayolunda meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kamyon ile çarpışan araç yaklaşık 50 metre boyunca sürüklenirken kazada yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.

Edinilen bilgiye göre; Milas-Bodrum karayolu Halil Bey Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında, Milas’tan Bodrum istikametine doğru seyir halinde olan 48 TS 696 plakalı kamyon ile 10 KE 739 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazada sırasında kamyon ile çarpışan araba, yaklaşık 50 metre boyunca yolda sürükledi. Kazada yaralanma ve can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Güvenlik güçleri ilginç kaza ile ilgili inceleme başlattı.