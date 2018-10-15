Özdemir’den alternatif turizme katkı sağlayanlara teşekkür

Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, Güney Ege Kalkınma Ajansı(GEKA)’nın kamu ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hayata geçirdikleri Köyceğiz-Ortaca-Dalaman Yürüyüş ve Bisiklet Rotaları ‘’The ECO Trails’’ projesinin Dalyan İztuzu...

Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, Güney Ege Kalkınma Ajansı(GEKA)’nın kamu ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hayata geçirdikleri Köyceğiz-Ortaca-Dalaman Yürüyüş ve Bisiklet Rotaları ‘’The ECO Trails’’ projesinin Dalyan İztuzu plajında gerçekleştirilen açılış etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Vali Vekili Fethi Özdemir, “ İlimiz alternatif turizmine katkı sağlayacak olan projemizin hayata geçirildiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hayata geçirdiği proje; işbirliği ve güç birliğinin, sonuçlara ne ölçüde etki ettiğini göstermesi bakımından, örnek bir proje olmuştur’’ dedi.

“Periyodik kontrol sürdürülebilirlik açısından önemli”

Yürüyüş ve bisiklet yollarının gerek yurt içinde, gerekse yurtdışında tanıtımların yapılması suretiyle hem yerli, hem de yabancı turistlerin bölgeye çekilmesi, ayrıca yol gösterici nitelikteki levhaların periyodik kontrolünün ve bakımlarının sağlanmasının projenin sürdürülebilirliği açısından son derece önem olduğunu belirten Vali Vekili Özdemir bu hususlarda başta proje yürütücümüze, vatandaşlarımıza ve yerel yönetimlere sorumluluklar düşmektedir” diye konuştu.

Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm altyapısını güçlendirmek, alternatif turizmi yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yaz aylarına sıkışmış bölge turizm sezonunu 12 ayı kapsayacak şekilde genişletmek amacıyla başlatılan projede; yürüyüş rotaları belirlenmesi, işaretlenmesi ve bakımı; bisiklet rotalarının belirlenmesi, işaretlenmesi ve bakımı; rehber kitap, harita ve tanıtım broşürü hazırlanması ve basımı; internet sitesi ve sosyal medya sayfalarının yapımı; tanıtım filmi hazırlanması; mobil uygulama; bilgilendirme toplantıları ve tanıtım faaliyetleri hakkında sunumlar yapıldı. Sunumların ardından Deniz kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini (DEKAMER) ziyaret eden Vali Vekili Fethi Özdemir, yetkililerden bilgi aldı.