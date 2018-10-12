Rektör Çiçek Milas’ta inceleme yaptı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve üniversite yönetimi, Milas ilçesinde bulunan Arkeoloji bilim dünyasında yüzyılın keşfi olarak kabul gören “Satrap/Kral Hekatomnos Mezar Anıtı” kazı alanı ve “Milas...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve üniversite yönetimi, Milas ilçesinde bulunan Arkeoloji bilim dünyasında yüzyılın keşfi olarak kabul gören “Satrap/Kral Hekatomnos Mezar Anıtı” kazı alanı ve “Milas Müze Kompleksi’nde incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisinde Rektör Çiçek’e eşlik eden MSKÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Diler; Bizans Dönemi’ne ait mezarlar ile Geç Roma Dönemi’ne ait “Taban Mozaiği”ne ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Ardından Rektör Çiçek, Milas Taş Evlerinin örneklerinden olan ve “Emin Ağa Konağı” adıyla tanınan yapıyı, “Müze Mağazası, Çocuk Aktivasyon Merkezi, Halı Müzesi” binalarını gezerek bilgi aldı.