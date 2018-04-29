Sağlık-Sen İl Divana toplantısı yapıldı

Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen Muğla Şubesi’nin il divan toplantısı yapıldı. Menteşe’deki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen il divan toplantısına Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Sağlık-Sen Genel Başkan Vekili

Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan ve Abdulaziz Aslan, Memur-Sen İl Başkanı Önder Uçak ve sendika ilçe başkanları ile yönetimleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan, Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Yusuf Dural, büyük bir ailenin bir ferdi olmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Büyük bir aile olmak zordur, meşeggatlidir. İyi günde olduğu gibi, kötü günde de yan yana olabilmeyi, dün birlikte yürünen yolları unutmamayı, hakkaniyetli olmayı ve her şeyden önemlisi istişareyi ve çözümlerini ister. Sağlıkta dönüşümün mihenk taşı cefakâr ve fedakâr sağlık çalışanlarının zaman içinde birikmiş, tükenmişlik sendromuna yol açmış çaresizlikleri vardır. Bizler sağlık çalışanlarımızın sahadan aldığımız sorunlarını genel merkezimize iletmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. 2014 yılından 2018 yılına baktığımızda üye sayımızın her geçen yıl artış yaşandığı ve sağlık alanında tek yetkili sendika olduğumuz ortadadır. 2014 yılında 2 bin 060 olan üye sayımızı 2 bin 958’e yükselttik. Bu başta ilçe başkanlarımızın ve kurumlardaki sorumlu arkadaşlarımızın çabaları ile oldu” dedi.

Memur-Sen İl Başkanı Önder Uçak Memur-Sen ailesi olarak bu ailenin bireylerinin huzuru ve mutluluğunu önemsediklerini söyledi. Uçak, “Biz sorunları alt alta sıralayarak, devletini kötüleyerek sorun üreten bir sendikacılığı asla yapmadık. Biz çözüm odaklı sendikacılığı tercih ettik. Kavgadan yana asla olmadık, bizler birleştirici olmanın, birlik ve beraberliğe dair mücadele verdik. Kurumlarımızı ziyaret ederek, onların sorunlarını sorunumuz kabul ettik ve asla oturduğumuz yerden sendikacılık yapmadık. Memur-Sen ve Memur Sen’e bağlık sendikalarımıza olan teveccüh her geçen gün arttı” dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkan vekili Semih Durmuş, yaptığı konuşmasını üç ana başlıkta toplarken, “Sendikacılık neden önemli buna bakmakta yarar var. Memur ve işçileri ayıran önemli özellikler var. Sendikalı bir işçi siyasi partiye üye olabilir ama memur olamaz. Olduğu takdirde memuriyet hayatı sona erer. Bir işçi ticaret yapabilir ama memur gelir getirici bir iş yapamaz. İşçiler bu hakkı sendikal mücadele ile aldılar. Memur emekli ile işçi emeklisinin tazminatları arasında çok büyük fark vardır. Sendikalı işçi emeklisi 170-180 bin tazminat lira alırken, memur emeklisi 105 bin lira alır. Demek ki sendikalı olmak ile sendikalı olmamak arasında bu kadar fark var. 2015 yılında çok iyi bir toplu sözleşme dönemi geçirdik. En kötü dönemimiz bu dönem. 2017 yılı bizim açımızdan hayal kırıklığı yaşadığımız bir toplu sözleşme dönemi oldu. Buna rağmen hükümetin verdiğinden 2,5 puan daha fazlasını almayı başardık.2012 yılından bu yana yıpranma payı ile ilgili mücadele veriyoruz. Her toplantıda bizim öncelikli kalemlerimizden birisi. Doğrudur yanlıştır. Ama bir şeyi mücadele etmeden alamıyorsunuz. 6 yıllık bir mücadelenin sonunda artık bir çözüm noktasına geldik. Sadece meclise gelecek ve Bakanlar Kurulunda onaylanacak. Ama 24 Haziran seçimleri araya girince seçim sonrasına kaldı” dedi.

Toplantı sonunda Türkiye’de ilk defa Sağlık sen Muğla Şubesi’nin çalışmaları ile hekim dışı sağlık çalışanları için mesleki risk sigortası yapılması uygulaması getirildi. Buna göre, hekim dışı sağlık personeli de her insan gibi bir hata yaptığında mesleki hayatı güvence altına alınmış olacak.