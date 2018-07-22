MUĞLA:
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22 Temmuz 2018 Pazar 12:20

Sakar geçidinde rampa yukarı zincirleme kaza

Muğla’da Fethiye ve Marmaris karayolunu birbirine bağlayan Sakartepe geçidinde meydana gelen trafik kazasında 9 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.Kazaya karışan araç sürücülerinin çoğunluğunun Muğla Sıtkı Koçman...

Sakar geçidinde rampa yukarı zincirleme kaza
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Muğla’da Fethiye ve Marmaris karayolunu birbirine bağlayan Sakartepe geçidinde meydana gelen trafik kazasında 9 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kazaya karışan araç sürücülerinin çoğunluğunun Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde bugün yapılacak KPSS sınavına katılmak için Sakartepe rampasında tırmanırken Akyaka kavşağını geçince rampa yukarı ilerlerken öndeki aracın durması sonucu araçlar birbirine girdi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. 9 aracın zincirleme kazaya karıştığı kazada, öndeki araçlardan birisi arkadaki aracın üzerine çıkarak asılı kaldı. Kaza sonrası trafik tek şeritten verildi.

Kazayı hafif yaralarla atlatan yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildiler. Araçlar karayolu üzerinden çekici ile kaldırıldı.
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