Şampiyon folklorculardan Mehmet Kocadon’a ziyaret

Kulüplerarası Halk Oyunları Grup Birinciliği yarışlarında iki birincilik alan Bodrum Folklor Araştırma ve Turizm Derneği Kulübü, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti.

Türkiye Halkoyunları Federasyonu’nun Muğla’da düzenlediği Kulüplerarası Halk Oyunları Grup Birinciliği yarışlarında Yıldızlar ve Minikler kategorisinde birinci olan BOFAD Halkoyunları Ekibi, Başkan Kocadon’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yöresel kıyafetler giyen minik şampiyonlara ziyaretlerinde BOFAD Başkanı Mehmet Dirin, eğitmenler Çağla Öztürk, Tuncu Apak, Levent İskender, yönetim kurulu üyeleri Esma Tünay, Gizem Erdoğan, Erkan Öztunalı, Fahrettin Önder, üye Tarkan Apak ile velileri eşlik etti.

Kulüplerine ve Bodrum kültürüne verdiği desteklerden dolayı Başkan Kocadon’a teşekkür eden BOFAD Başkanı Mehmet Dirin, ekip ve yarışma hakkında da bilgi verdi. Dirin, “Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen bölge birinciliği yarışmasına bizim dışımızda Afyon, Balıkesir, Uşak ve Kütahya’nın il birincileri de katıldı. Yıldızlar düzenlemeli dalda birinci BOFAD olurken ikinciliği Balıkesir Ayna Kültür Sanat GSK, üçüncülüğü de Uşak HEM GSK aldı. Minikler düzenlemesiz dalda ise birinci yine Bodrum Folklor Araştırma ve Turizm Derneği Kulübü, ikinci Balıkesir Mysia Sanat GSK, üçüncü Uşak Gazi Mustafa Kemal İlkokulu GSK oldu. Şimdi de kulüp olarak Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Ülke genelinde bölge yarışmaları tamamlandıktan sonra federasyonun belirleyeceği tarihte gerçekleşecek olan Türkiye Şampiyonasında, şampiyonluğu size ve tüm Bodrum’a hediye etmek istiyoruz” dedi.

Dirin ayrıca BOFAD oyuncuları, eğitmenleri ve veliler adına her zaman verdikleri destekler için Başkan Kocadon’a teşekkür ederek bölge yarışmasında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon adına aldıkları birincilik madalyasını kendisine takdim etti.

Başkan Kocadon ve BOFAD ekibi ziyaret sonrasında ise geçtiğimiz ay kaybettiğimiz ve yarışma ekibinde kızı Naz Altındağ’ın da yer aldığı Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ’ın odasında fotoğraf çekildi.

Madalya ve kupalarla kendisini ziyaret eden tüm BOFAD ekibine teşekkür eden Mehmet Kocadon, kazandıkları birincilikler için oyuncuları, eğitmenleri, dernek yönetimini ve en büyük destekçileri olan velileri tebrik etti. Türkiye Şampiyonasından da mutlu ve gururlu haberlerle döneceklerine inandığını ifade eden Başkan Kocadon, kültürümüze sahip çıkan ve bunun gelecek kuşaklara aktarılması için emek veren tüm dernek ve kulüplerin Bodrum Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.