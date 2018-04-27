MUĞLA:
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27 Nisan 2018 Cuma 12:16

Şampiyon voleybolculardan Başkan Kocadon’a ziyaret

Bodrum İhtisas Spor Kulübü Voleybol Takımı, küçük kızlar kategorisinde kazandıkları Muğla İl Birinciliği Kupası’nı, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile paylaştı.Ziyaret sırasında takımın genel durumu ve müsabakalar hakkında...

Şampiyon voleybolculardan Başkan Kocadon'a ziyaret
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Bodrum İhtisas Spor Kulübü Voleybol Takımı, küçük kızlar kategorisinde kazandıkları Muğla İl Birinciliği Kupası’nı, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile paylaştı.

Ziyaret sırasında takımın genel durumu ve müsabakalar hakkında Başkan Mehmet Kocadon’a bilgiler veren Bodrum İhtisas Spor Kulübü Voleybol Takımı Antrenörü Cem İpçi; “Müsabakalara 2003-2004 doğumlu 14 kızımız ve yardımcı antrenörlerimizle katılıyoruz. Muğla il müsabakalarında 18 takım arasında birinci olduk. Kupa sevincimizi, bu başarımızda büyük pay sahibi olan, desteğini her an yanımızda hissettiğimiz sizinle paylaşmak istedik. 11-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleştirilecek Bölge Grup Müsabakaları’nda Antalya, Denizli ve Isparta’nın yer aldığı grupta, Muğla’yı temsil edeceğiz. Burada başarılı olup, hedefimiz Türkiye Şampiyonası’nda derece elde etmek. Bu süreçte de Eczacıbaşı Voleybol Takımı’yla ’Geleceğe Smaç’ projesi kapsamında bir protokol imzaladık. Bu yıl boyunca bizim forma ve isim sponsorumuz oldular. ” şeklinde konuştu.

Sporun bir yaşam tarzı olduğunu her fırsatta dile getirdiği belirten Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da Türkiye Şampiyonası’nda Muğla’yı temsil edecek olan Bodrum İhtisas Spor Kulübü voleybolcularını tebrik ederek “Sizlerin başarısı bizlere her zaman güç ve moral verir. Geleceğin Bodrum’unu, Türkiye’sini inşa edecek olan sizlersiniz. Bodrum Belediye Başkanı olarak, birinciliğinizden büyük mutluluk duydum ve başarılarınızın devamını bekliyorum.” dedi.
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