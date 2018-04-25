Sanat Galerisi’ni öğrenci eserleri süsledi

Çok sayıda sanatseverin gezdiği karma resim sergisinde, sergiyi düzenleyen arkadaşları adına konuşan ve sergi hakkında bilgi veren MSKÜ Resim İş Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Sultan Eyyüp Kayhan, “MSKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıf öğrencileri: Demokratik bir toplumdan bahsediliyorsa sanatı, bilimi, felsefeyi aklı ve eleştiriyi doğrusu birbirinden ayrı tutamayız. Bu söylediklerimin olmadığı toplumlarda bilimden, ilerileşmeden ya da gelişmeden bahsedemeyiz. Bu söylediğim şeylerin olmadığı toplumlarda birbirinin benzeri, aynılaşma, kendi değerlerinden olmayan ve hatta kendinin diye adlandırabileceği hiçbir şey olamayan bir toplum görülür. Bizler bu toplumun sanat ayağını oluşturuyoruz. Bu sergi de bu düşünce üzerine açılmıştır. Bizler için bu bir iş değil, bir hazdır. Bu yaparken bilimden, felfefeden de yararlanıyoruz. Sanat bir eğlence değildir. Sanat bir eğlence değildir, bir karşı duruştur. Söylediğim şeylerin bir karşılığı olarak yaptıklarımız şu an burada vardır. Sadece bir söylem olarak değildir” ifadelerini kullandı.

“BURAYI SAHİPLENMEMİZ GEREKİYOR”

Menteşe Belediyesi Sanat Galerisi’ni öğrenciler olarak sahiplenmeleri gerektiğini dile getiren Kayhan şöyle devam etti: “Belediye’nin bize açtığı imkanlar doğrultusunda 3 arkadaş bu mekanı kullanma ihtiyacı duyduk. Bizler, bu alanın öğrencileri olarak burayı sahiplenmemiz gerekiyor. Burada ilk defa bir öğrenci sergisi açılıyor, bizim adımıza heyecan verici bir durum. Önceden böyle bir mekan ve öğrenci sergileri yoktu”