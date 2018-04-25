Şehidin anısı okuma köşesiyle yaşatılacak

1991’liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yıllar önce Milas Sakarya İlkokulu’nda eğitim-öğretim gören Milaslı şehidimiz Piyade Üsteğmen Süleyman Kalaycı’nın anısına, okulda okuma köşesi oluşturdu.

1991’liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Milaslı şehidimiz Piyade Üsteğmen Süleyman Kalaycı’nın anısının yaşatılması için Milas Sakarya İlkokulu’nda “Bir kütüphane, bin cezaevi kapatır!” anlayışıyla okuma köşesi yaptırdı.

Okuma köşesinin açılışı için düzenlenen törene; Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Mat ve Faik Karagöz, CHP İl Başkanı Mürsel Alban, CHP İlçe Başkanı Suat Özcan, 1991’liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri ve üyeleri, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şehit Babası Mehmet Akkuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi Gazi Albay Sezai Kanlıyer, Sakarya İlkokulu Müdürü Ali Akarca ve öğretmenler, şehit ailesi ve yakınları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törende, okul öğretmenlerinden Yüksel Çelik tarafından Milaslı şehidimiz Piyade Üsteğmen Süleyman Kalaycı’nın biyografisi okundu. Biyografide; Şehit Piyade Üsteğmen Süleyman Kalaycı’nın Milas’a bağlı Karacahisar Mahallesi’nde doğduktan sonra ilköğrenimini Sakarya İlkokulu’nda tamamladığı, ardından askeri okullardan mezun olduktan sonra Bingöl’e bağlı Kiğı ilçesinde1997 yılında teröristlerle girdiği çatışmada yaralanarak 21 yıl önce 24 Nisan 1997’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır!” diyerek konuşmasına başlayan Okul Müdürü Ali Akarca, “Okulumuz ilkokulunda 1980 yılında mezun olan Piyade Üsteğmen Süleyman Kalaycı’nın şahadetinin 21. yılında, adına yapılan okuma köşesini açmak için toplandık. 1991’liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yapılan okuma köşesinin anlamı çok büyüktür. Bundan sonraki nesil, okuma köşesinden şehidimizi bilerek mezun olacaklardır. Dünyada en şerefli insanlar vatanı için canını feda etmeye hazır olan insanlardır. En şerefli mertebelerden biri de şehitlik makamıdır. Biz kan dökmeyi sevmeyen bir milletiz ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz. Süleyman Kalaycılar böylesi değerli insanlardandır. Bu vesileyle ben bu cennet vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 1991’liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne teşekkür ederek bu tür çalışmaların her okula örnek teşkil etmesini söyledi.

“Gerçekten çok duygulandım. Sizlere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ilçenin belediye başkanı olarak, eğitime yapılan her çalışmayı ve katkıyı takdir ediyorum. Şehitlerimizin unutulmaması ve onların kahramanlıklarının gelecek nesillere anlatılması çok önemlidir. Şehitlerimizi onurla, gururla anmalı ve yaşatmalıyız. Bir şehidin ismini yaşatacak böyle bir çalışmayı yapanlara çok teşekkür ediyorum. Şehidimiz Piyade Üsteğmen Süleyman Kalaycı benim kuzenimdir, onunla beraber büyüdük. Bu manada bu okuma köşesi beni de çok duygulandırdı ve onurlandırdı.” diyen Başkan Tokat, tüm öğrencilere Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı bir yol çizerek, okumaları tavsiyesinde bulundu.

Dernek üyelerinden şehidimizin okul arkadaşı Emekli Yarbay Atıl Geçer de öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı. Öğrencilere bilim ve aklın ışığında bu ülkeye hizmet edeceklerini söyleyen Geçer, okul öğrencilerine “Bir kütüphane, bin cezaevi kapatır!” anlayışıyla kazandırdıkları okuma köşesindeki kitaplardan yararlanmaları tavsiyesinde bulundu.

Şehidimiz anısına kazandırılan okuma köşesi, konuşmaların ardından protokol ve şehit ailesinin kurdele kesimiyle öğrencilerin hizmetine açıldı.