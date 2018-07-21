Seydikemer trafik kazası: 7 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza; Antalya Fethiye Karayolu Demirler Kavşağında meydan geldi. Oruç Avcı idaresindeki 07 EZL 93 plakalı otomobil ile Hasan Özteke yönetimindeki 03 PT 374 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ile Zeynep ve Barlas Özteke, Büşra, Hilmiye ve Hasan Oruç yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istediği. Olay yerine jandarma, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Fethiye’deki hastanelerde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Fethiye - Antalya karayolu bir süre tek şeritten polis ekiplerince kontrollü şekilde yapıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile soruşturma devam ediyor.