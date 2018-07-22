Seydikemer’de 110 kilo esrar ve 166 kök kenevir ele geçirildi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 100 kilo kubar esrar ve 166 kök kenevir ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Seydikemer’in...

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 100 kilo kubar esrar ve 166 kök kenevir ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer’in Çaykenarı Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde istihbarat alan Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı 20 polis, narkotik köpeği Hera ile uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler evin içerisinde yaptıkları aramada 110 kilo kubar esrar ve evin yakınında bulunan ormanlık alanda ekili halde 166 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ekipler tarafından sökülen Hint kenevirleri imha edildi. Operasyonda yakalanan İ.D. ve B.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.