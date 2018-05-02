Seyir halindeyken alev aldı

Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halinde bulunan bir tıra bağlı çekici bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlerin aracı tamamen sarmasını önledi.Milas’a bağlı Koru Mahallesi’nde meydana...

Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halinde bulunan bir tıra bağlı çekici bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlerin aracı tamamen sarmasını önledi.

Milas’a bağlı Koru Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan, Milas istikametine doğru seyir halinde bulunan İsmail İ. idaresindeki 48 BJ 840 plakalı tıra bağlı bulunan çekici lastik bölümünden bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı.

Durumu fark eden araç sürücüsü yangını kendi imkanlarıyla müdahale ederek söndürmek istedi ancak alevler fazlalaşınca çağrılan Muğla Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlı Milas Grup Amirliği ekipleri olaya müdahale etti.

Çevredeki vatandaşlar tedirgin gözlerle söndürme çalışmalarını izlerken, itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangın, kısa sürede söndürmesiyle alevlerin aracı tamamen sarması önlendi.