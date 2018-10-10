MUĞLA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:58

Sezonun ilk çıntarı 30 liradan görücüye çıktı

Muğla ve çevresinde Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yağmur sonrası doğal olarak çamlık alanlarda çıkan çıntar mantarı tezgahlarda yerini aldı. Çıntarlar kilosu 30 liradan satılmaya başlandı.Ormanlık alanlardan çıntar toplayarak pazara...

Sezonun ilk çıntarı 30 liradan görücüye çıktı
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Muğla ve çevresinde Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yağmur sonrası doğal olarak çamlık alanlarda çıkan çıntar mantarı tezgahlarda yerini aldı. Çıntarlar kilosu 30 liradan satılmaya başlandı.

Ormanlık alanlardan çıntar toplayarak pazara satmak için getiren köylüler, bu yıl çıntarın kilosunu 25-30 liradan satmaya başladıklarını, bu fiyata rağmen vatandaşların ilgisinden memnun kaldıklarını belirttiler. Bölgede sofralarının vazgeçilmez besini olan çıntar, halk pazarı ve yol kenarlarında seyyar satıcıların tezgahlarında büyük rağbet görüyor.

Protein değeri yüksek

Demir açısından zengin olması nedeniyle kansızlık tedavisinde kullanılması tavsiye edilen çıntar, ayrıca kalp ve damar hastalıklarında etkili olan folik asitçe de zengin. Bazı türlerinde bağışıklık sistemini arttıran kimyasal bileşikler mevcut. Yağ içermediği için protein değeri yüksek ve rejim yemeği olarak da kullanılıyor.
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