Start-in Bodrum’un birincisi Green Ideas oldu

Türkiye’de ilk kez yapılan Ideathon Start-in Bodrum, 20-22 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. On iki ay turizmin canlandırılması, Bodrum’a girişimcileri, yatırımcıları ve öğrencileri davet etmek, sürdürülebilir bir eko-turizm...

Türkiye’de ilk kez yapılan Ideathon Start-in Bodrum, 20-22 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. On iki ay turizmin canlandırılması, Bodrum’a girişimcileri, yatırımcıları ve öğrencileri davet etmek, sürdürülebilir bir eko-turizm yapmak hedefiyle düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediyesi de destek oldu.

Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen Start-in Bodrum’a Türkiye genelinden ve yurt dışından toplam 80 üniversite öğrencisi katıldı. Açılışa ise Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u temsilen Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülizar Akbay, Start-in Bodrum proje sahipleri Sibel Tunalı ve Gert Kroon, BODER’i (Bodrum Otelciler Derneği) temsilen Kerem Özyurt, Ömer Dengiz ve Semih Gündoğdu, Belçika Krallığı Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Özatacan, yatırımcı ve işkadını Ebru Dorman ile öğrenci ve mentorlar katıldı.

20 grubun çalışması sonunda hazırlanan projeler; Özgür Bayındır, Senem Yazıcı, Ebru Dorman, Ömer Dengiz, Sibel Tunalı ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u temsilen Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt’tan oluşan jürinin dikkatine sunuldu. Yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren projeler, Bodrum Belediye AŞ Trafo Bodrum’da düzenlenen ödül töreninde sahiplerini buldu.

Törende Start-in Bodrum yetkililerinden Sibel Tunalı, Gert Kroon ve Bodrum Otelciler Derneği’nden Kerem Özyurt ve Ömer Dengiz ile öğrenciler ve mentorlar; Selçuk Karaata, Tom Zeppenfeldt, Jeff Engel, Peter Zegir, Derya Dilara, Ahmet Çizmeli, Ali Haji ve Chris Drum Berkaya yer aldı.

Start-in Bodrum sonunda birinci ODTÜ Çevre Mühendisliği öğrencilerinden Green Ideas (Yeşil Fikirler-Geri Dönüşüm) projeleriyle Naz Zeynep Şimşek, Selin Gökçe, Sinan Özhan Kaya oldu. İkinci İstanbul Teknik Üniversitesi Start-up Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek öğrencilerinden Cool Bikers (Ulaşım) projeleriyle Atakan Sayın, Büşra Demirezen, Can Orbeği ve Onur Avcı olurken üçüncü ise Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinden Bodrum Bodrum (Geri Dönüşüm) projeleriyle Hüseyin Yapıcı, Muhammed Mesih Keser ve Deniz Akkuş oldu.

Mansiyon niteliğindeki Genç Girişimciler Ödünü ise Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden Rohama Amir ile Simao Göger aldı.

BODER’in sponsorluğunda sunulan ödüllerde birinci olan gruba Golden Beach Hotel Bodrum’da bir hafta tatil; ikinciye Magnific Hotel’de hafta sonu tatili; üçüncü olan gruba da Zeytinada Otel Bodrum’da hafta sonu tatili verildi. Mansiyon ödülünü kazanan grup ise PranaGEO şirketinde fikirlerini geliştirme fırsatını yakaladı.