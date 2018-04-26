Taksiciyi gasp etti, havalimanında yakalandı

Bindiği taksinin sürücüsünü bıçak zoruyla gasp eden yolcu, Milas-Bodrum Havalimanında polis ekiplerince yakalandı.

Ediinlen bilgiye göre; 30 yaşındaki M.T., Turgutreis Mahallesi’nde Süleyman S.’ye ait 48 T 6708 plakalı ticari taksiye bindi. Güvercinlik yakınlarına geldiğinde M.T. sürücü S’yi bıçakla tehdit ederek aracı gasp ettikten sonra uzaklaştı. İzmir’e gitmek istediği sırada alkolün etkisiyle Milas - Bodrum Havalimanı girişine doğru giden gaspçı, güvenlik görevlilerince fark edilince yakalandı. Milas - Bodrum Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.T’yi gözaltına aldı. Taksi sürücüsü de kendi imkanlarıyla Güvercinlik’teki jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu. M.T, polis ekiplerince jandarmaya teslim edildi.