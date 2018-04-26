Bindiği taksinin sürücüsünü bıçak zoruyla gasp eden yolcu, Milas-Bodrum Havalimanında polis ekiplerince yakalandı.Ediinlen bilgiye göre; 30 yaşındaki M.T., Turgutreis Mahallesi’nde Süleyman S.’ye ait 48 T 6708 plakalı ticari taksiye bindi. Güvercinlik yakınlarına geldiğinde M.T. sürücü S’yi bıçakla tehdit ederek aracı gasp ettikten sonra uzaklaştı. İzmir’e gitmek istediği sırada alkolün etkisiyle Milas - Bodrum Havalimanı girişine doğru giden gaspçı, güvenlik görevlilerince fark edilince yakalandı. Milas - Bodrum Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.T’yi gözaltına aldı. Taksi sürücüsü de kendi imkanlarıyla Güvercinlik’teki jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu. M.T, polis ekiplerince jandarmaya teslim edildi.
Taksiciyi gasp etti, havalimanında yakalandı
Bindiği taksinin sürücüsünü bıçak zoruyla gasp eden yolcu, Milas-Bodrum Havalimanında polis ekiplerince yakalandı.