MUĞLA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:28

Teke adayı oğlaklar sahiplerini buldu

Muğla’da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma’ projesi kapsamında verim kayıtları tutulmuş ve en yüksek değerlere sahip kıl keçisi ırkından seçilen 6-8 aylık teke adayı oğlaklar, yapılan kura...

Teke adayı oğlaklar sahiplerini buldu
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Muğla’da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma’ projesi kapsamında verim kayıtları tutulmuş ve en yüksek değerlere sahip kıl keçisi ırkından seçilen 6-8 aylık teke adayı oğlaklar, yapılan kura ile belirlendikten sonra, törenle sahiplerini buldu.

Törene Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Kurum Müdürleri ve üreticiler katıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş yaptığı konuşmada “4 yıl önce göreve ilk başladığımda bu törene katılmıştım. Köylerde tarımsal faaliyet, bir ailenin geçimini sağlamak için çok önemli. Köylerde üretimi arttırmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için bu tür çalışmaları önemsiyoruz” diyerek üreticilerden aldıkları hayvanlara sahip çıkmalarını ve onlara iyi bakmalarını istedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal ise, “Bakanlığımızın küçükbaş hayvanlarla ilgili önemli projeleri var, “Halk Elinde Islah Projesi” ile “Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi” bunlardan ikisi. Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi” kapsamında dağıtacağımız 118 adet teke oğlağı Denizli’den “Halk Elinde Islah Projesi” kapsamında ki sürülerden seçildi. Projenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini düşünüyorum. Üreticilerimizden ricam hayvanlarına sahip çıkmaları ve onlara iyi bakmaları. Böylece sürülerine verim, kazançlarına da kazanç katarlar. Şimdiden hayırlı olsun diyor, bol kazançlar diliyorum” dedi.
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