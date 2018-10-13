TFF 3. Lig: Muğlaspor:1 Gölcükspor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup karşılaşmasında Muğlaspor kendi evinde Gölcükspor’u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Muğlaspor maçın 58’inci dakikasında öne geçti. Gölcükspor golden sonra ataklarını sıklaştırırken, 78’inci dakikada aradığı beraberlik olunu buldu.
Maçtan Dakikalar:
24. dakikada konuk Gölcükspor atağında Ömer Faruk Canbirdi ceza alanı dışından sert şutu az farkla auta gitti. 30. dakikada Muğlaspor’dan Sinan Turanın 30 metreden şutunu Gölcükspor kalecisi iki hamlede önledi. 32. dakikada Rıdvan Çelik’in ortasında topla buluşan Murat Bölükbaşı’nın yakın mesafeden şutunu kaleci uzaklaştırdı. 43. dakikada Rıdvan Çelik’in çaprazdan sert şutunu kaleci yatarak uzaklaştırdı.
58. dakikada Muğlaspor öne geçti. Bu dakikada Sinan Turan’ın ceza alanı dışından sert şutunda top ağlarla buluştu 1-0. 78’inci dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Bu dakikada sağ kanattan Kadir Gezer’in Muğlaspor cezaalanına yaptığı ortayı Muğlaspor defansı seyredince topla buluşan Ouzhan Ceylan lakın mesafeden topu ağlara gönderdi. 1-1.
Stat: Atatürk
Hakemler: Serkan Eryılmaz xx, Emrah Akkaya xx, Ömer Kibiroğlu xx
Muğlaspor: Barış Başkan xx, Polat Ertek xx, Faruk İşler xx, Mustafa Acar xx, Erol Aydın x (Dk.54 Barış Sabancı x), Zeki Sinanoğlu x(Dak. 78 Yağız Aktaş x), Osman Kocaağa xx, Sinan Turan xx, Rıdvan Çelik xx, Murat Can Bölükbaşı x, Hakan Can Çimen x(Dak. 83 Berkay Yüksel x)
Gölcükspor: İlyas Türengül xx, Kadir Gezer xx, Ali Mert Işık xx, Furkan Özyapı xx, İbrahim Demirer xx, Uğur Erk xx(Dk.57 Oğuzhan Ceylan xx), Rıdvan Aykan x(Dak 76 Barış Şen x), Ali Göçmen x, Sercan Sevinç x(Dk. 61 Batuhan Boyoğlu x), Onur Özcan xx, Ömer Faruk Canbirdi xx
Goller: Dk.58 Sinan Turan (Muğlaspor), Dak. 78 Oğuzhan Ceylan (Gölcük)Sarı Kartlar: Zeki Sinanoğlu, Ömer Faruk İşler, Barış Sabancı (Muğlaspor), Ali Göçmen (Gölcük)