Traktör devrildi: 5 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Denizova Mahallesinde meydana gelen tek taraflı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Saffet Kabasakaloğlu...

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Denizova Mahallesinde meydana gelen tek taraflı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Saffet Kabasakaloğlu yönetimindeki 48 DJ 866 plakalı traktör, Denizova Mahallesi istikametinden Sarnıç Mahallesi istikametini seyir halinde iken virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ambulansı ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi. Yan yatan traktörde sürücüsü Saffet Kabasakaloğlu ve traktörün kasasında yolcu olarak bulunan Mehmet Yiğit, Samet, Hasret ve Zafer Kabasakaloğlu yaralandı.

Yaralılar 112 ambulansı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Kazada yaklaşık 20 bin liralık hasarın oluştuğu öğrenildi.