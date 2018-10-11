MUĞLA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 12:29

TÜBİTAK onaylı ’Bilim Şenliği’ Muğla’da başladı

Muğla’nın Menteşe İlçesinde ’’4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’ kapsamında TÜBİTAK’tan hibe almaya hak kazanan ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Muğla Bilim Şenliği’ Gazi Mustafa Kemal...

TÜBİTAK onaylı 'Bilim Şenliği' Muğla'da başladı
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Muğla’nın Menteşe İlçesinde ’’4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’ kapsamında TÜBİTAK’tan hibe almaya hak kazanan ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Muğla Bilim Şenliği’ Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla başladı. ’Muğla Bilim Şenliği’ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademisyenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Öğretmenleri ve müdürlüğe bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşan 29 kişilik proje ekibi ile hazırlandı. Ayrıca lise, ortaokul, ilkokul, okul öncesi öğrencileri, öğretmenler ve velileri içeren 8 hedef kitlesi bulunan ’30 Atölye Çalışması ve 4 Söyleşi’ şeklinde planlandı. Şenlik kapsamında; üç gün boyunca, toplam 2 bin 800 öğrenci, öğretmen ve velinin şenliğe katılımı bekleniyor.

Bilime ilgi duyan, bilimsel gelişmeleri yakından takip ederken kendisi de bilim üreten nesillerin yetişmesi amaçlanarak yapılan şenlik; 21. yüzyıl becerileri kazandıran atölyeleriyle öğrencilerin ’görerek, yaşayarak, farklı yöntemleri deneyerek’ bilimi eğlenceli şekilde öğrenmelerini sağlıyor.
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