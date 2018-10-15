MUĞLA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:01

Tuğçe’yi bıçaklayan öğrenciye tahliye kararı

Muğla’da, kız arkadaşı Tuğçe K.’yi çıkan tartışmada, karnından bıçakla yaralayıp, dalağını kaybetmesine neden olan tutuklu sanık Hüseyin Güney’in 6 yıl 4 ay hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Yargılama sürecinin Bölge...

Tuğçe'yi bıçaklayan öğrenciye tahliye kararı
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Muğla’da, kız arkadaşı Tuğçe K.’yi çıkan tartışmada, karnından bıçakla yaralayıp, dalağını kaybetmesine neden olan tutuklu sanık Hüseyin Güney’in 6 yıl 4 ay hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Yargılama sürecinin Bölge Adliye Mahkemesi’nde devam edeceği öğrenildi.

Muğla’nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi Hüseyin Güney, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Tuğçe K.’yı karnından bıçaklamıştı. Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin Güney, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklu sanık Hüseyin Güney’e 8 yıl hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelenmişti. Bugün gerçekleştirilen davanın ikinci duruşmasında, kız arkadaşını karnından bıçakla yaralayıp, dalağını kaybetmesine neden olan tutuklu sanık Hüseyin Güney’in 6 yıl 4 ay hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.
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