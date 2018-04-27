Turgutreis Yaşam Merkezi’ne Birincilik Ödülü

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum ilçesine yapacağı Turgutreis Yaşam Merkezi projesi 6 Nisan 2018’de Ankara’da CerModern Modern Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen 16.Ulusal Mimarlık Sergisi ve ödülleri kapsamında en iyi proje dalında 138 aday proje arasında birincilik ödülü aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum ilçesine kazandırılacak yeni yaşam merkezinin projesi mimar Yakup Atıl Beçin ve Büyükşehir Belediyesi ekibi tarafından hazırlandı.

Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi bölgenin araç yoğunluğunu bünyesindeki otoparkla çözerek mevcuttaki yeşil etkiyi kamusal yeni fonksiyonlarla beraber çoğaltmayı hedefleyen yapı / peyzaj tasarımı Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni nesil belediyecilik anlayışının somut bir kanıtı olacak şekilde tasarlandı. Yapı oluşturmadaki yalın anlayış jüri raporunda ödüle layık görülmenin en önemli özelliklerinden biri olarak vurgulandı. Yeni yaşam merkezi mevcut ağaçların tariflediği yapı yerleşimi, hal ile restoran servisini tek bir çatı altında toplayan kent market, yakın adaların gözlemleneceği seyir terası, şehrin çarşısına bakan sokakları çevreleyen atölye/dükkanlardan oluşuyor. 7312 metrekare alan üzerine kurulu yaşam merkezi park, yeşil rampa, yeşil çatı, meydan, avlu, teraslar, park sergi alanı, park performans alanı, park çocuk oyun alanı ile 6000 m2 lik açık kamusal mekandan oluşuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Turgutreis Yaşam Merkezi’nin mimarı Yakup Atıl Beçin Bodrum ilçesinde yapımına başlanacak yeni yaşam merkezinin 16.Ulusal Mimarlık Sergisi ve ödül töreninde proje dalında birinci olduğunu ve bu projenin Bodrum’a çok yakışacağını söyledi.

Başkan Gürün; “Muğla’mıza değer katacak projeleri hayata geçiriyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla’ya yakışan yatırımları, hizmetleri, projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi ve bu projelerden birinin ulusal bir ödül töreninde birincilik almasının kendilerini mutlu ettiğini, Muğla’yı da gururlandırdığını belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla birbirinden değerli ve eşsiz 13 ilçeye sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak bütün ilçelerimize hizmet etmek, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve daha yaşanır bir Muğla yaratmak için çalışıyoruz. Hizmetlerimizde ve projelerimizde bilgiye, uzmanlığa, işbirliğine büyük önem veriyor, Muğla’nın geleceğini planlıyoruz. Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi projemiz ulusal bir ödül töreninden birincilik ödülü ile döndü. Muğlamıza ve Bodrumumuza çok yakışacak olan yeni yaşam alanı ile vatandaşlarımız şehrin yoğunluğundan bir nebze olsun uzaklaşacak, sevdikleri ile güzel vakit geçirebilecek. Turgutreis Yaşam Merkezi projesinde emeği geçen bütün ekibe emekleri için teşekkür, aldıkları ödül için tebrik ediyorum” dedi.