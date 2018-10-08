Turistler Menteşe’de “ebru” sanatı ile tanıştı

AB Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen “Geleneklerin Yeniden Doğuşu” isimli Erasmus projesi kapsamında İtalya, Romanya ve Portekiz’den Menteşe’ye gelen 17 öğrenci ve 10 öğretmen, Menteşe Belediyesi Konakaltı...

AB Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen “Geleneklerin Yeniden Doğuşu” isimli Erasmus projesi kapsamında İtalya, Romanya ve Portekiz’den Menteşe’ye gelen 17 öğrenci ve 10 öğretmen, Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezini ziyaret ederek ebru sanatıyla tanıştılar.

Farklı kültürlerin tanınması adına düzenlenen proje kapsamında Menteşe ilçesine gelen öğretmen ve öğrenciler Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezini ziyaret ederek, ebru sanatçısı Yavuz Merih Ulubay eşliğinde ilk kez ebru sanatıyla tanıştı. Ebru sanatçısı Ulubay, geleneksel ebru sanatının tarihi, kullanılan malzemeleri ve yapım aşamalarını anlatmasının ardından öğretmen ve öğrenciler hayatlarında ilk kez ebru yaptılar.