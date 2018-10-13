Türkiye Rallisi 11’inci yarış olarak 2019 WRC takviminde

Dünya Motorsporları Konseyi üyesi olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı ile konsey vekil üyesi ve TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı 11 Ekim’de Paris’teydi. FIA Başkanı Jean Todt’un ev sahipliği...

Dünya Motorsporları Konseyi üyesi olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı ile konsey vekil üyesi ve TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı 11 Ekim’de Paris’teydi. FIA Başkanı Jean Todt’un ev sahipliği yaptığı Dünya Motorspor Konseyi üçüncü toplantısında farklı branşların 2019 takvimleri ve kural değişiklikleri tartışılarak karara bağlandı.

Toplantıda 2019 Dünya Ralli Şampiyonası’na Şili’nin de eklenmesi ve takvimin 14 yarış olması kararlaştırılırken, Türkiye Rallisi 2019 takviminin 11’inci yarışı olarak 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Rallisi, 8 yıl aradan sonra Eylül ayında Marmaris’te organize edilmiş, başta otoritelerin olmak üzere, yarışan takımlar ve sporcuların, organizasyonu takip eden yerli yabancı medya mensuplarının ve izleyicilerin büyük beğenisini toplamıştı.