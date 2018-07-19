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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:29

“Türkiye’nin en iyi işçisi” seçildi

Ortaca Belediyesince, Dalyan ve Sarıgerme destinasyonunu tanıtabilmek için başlatılan “Türkiye’nin En İyi İşi” isimli yarışmayı kazanan profesyonel turist açıklandı.15 Mayıs-14 Temmuz tarihleri arasında www.bestjobinturkey.com adresine...

'Türkiye'nin en iyi işçisi” seçildi
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Ortaca Belediyesince, Dalyan ve Sarıgerme destinasyonunu tanıtabilmek için başlatılan “Türkiye’nin En İyi İşi” isimli yarışmayı kazanan profesyonel turist açıklandı.

15 Mayıs-14 Temmuz tarihleri arasında www.bestjobinturkey.com adresine yapılan başvuruları değerlendiren jüri profesyonel turisti seçti.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, projeyi yapan ajans yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan jüri, 27 ülkeden 8 bin 235 başvuru arasından avukat Efe Tanay’ı profesyonel turist olarak belirledi.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, profesyonel turisti açıkladığı basın toplantısında, projenin bölge destinasyonunu tanıtma amacı taşıdığını vurguladı. Başkan Karaçelik; “Profesyonel turistimiz yöremizdeki turizm destinasyonlarını gezerek tanıtımını yapacak. 27 ülkeden 8 bin 235 başvuru yapıldı. Proje çok ses getirdi, tanıtım hizmetine çok büyük katkısı oldu. Kazanan arkadaşımız 9 kişilik jüri tarafından seçildi. Önce sayı 50’ye indirildi, tekrar eleme yapıldı ve Efe Tanay projeye katılmaya hak kazandı. Projenin yöre turizmine çok ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Jüri titiz çalıştı, yoğun bir çalışma sonucu bu arkadaşımız hak kazandı. Yarışmaya başvuran kişilerin hepsi bir birinden değerli insanlardı, Efe Tanay bir adım daha öne çıktı” dedi.

Projenin bölge ve ülke turizminin tanıtımına katkı sunduğuna inandığını belirten Karaçelik, şunları söyledi;

“Ülkemizin her değerinin tanıtılmasında fayda görüyoruz. Biz de burada, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’deki turistik değerleri ön plana çıkarmak istiyoruz. Proje tanıtım görevini yerine getirdi.”

“Türkiye’nin En İyi İşi” projesiyle seçilen profesyonel turist, 1-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında 1 ay süresince Dalyan ve Sarıgerme bölgesini gezerek tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını www.bestjobinturkey.com sitesinde ve projenin Instagram, Facebook, Youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaşacak.

Profesyonel turistin, tatilin sonunda 30 bin lira ücret alacağı açıklandı.
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