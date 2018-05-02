Uçak; “Eğitimcilere şiddet sorunu çözmez”

Memur-Sen Muğla İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Bodrum Mumcular mahallesinde eğitim öğretimin devam ettiği Fuat Erten İlk/Ortaokulunda iki bayan öğretmen ile birisi veli iki kişi arasındaki gerginlik sonrası...

Memur-Sen Muğla İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Bodrum Mumcular mahallesinde eğitim öğretimin devam ettiği Fuat Erten İlk/Ortaokulunda iki bayan öğretmen ile birisi veli iki kişi arasındaki gerginlik sonrası okulu ziyaret etti. Uçak, öğretmenlere yaşanan üzücü olaydan ve olumsuzluklardan dolayı geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Nöbetçi öğretmenin, olayın yaşandığı gün okulun bahçesinde veli olmayan birisinin öğrencilerle ilgilendiğini gördüğü sırada kendisine müdahale eden 2/B sınıf öğretmeni Nergiz Bacak ve 1/B sınıf öğretmeni Yasemin Kara’nın veli olmayan kişiyi okul dışına çıkardıktan sonra sözlü şiddete maruz kaldıkları öğrenildi.

Şiddet sorununa çözüm bulunmalıdır

Eğitimcilere yönelik artan şiddet olaylarına değinen Uçak,“Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimcilere yönelik her saldırının sıkı takipçisi olmalı, nerede duracağı belli olmayan bu olayların bir an önce son bulması için gereken tedbirleri acilen almalıdır. Sendika olarak, şiddetin önüne geçilmesini sağlayacak yasal bir düzenlemenin acilen yapılması gerektiğini yetkililere sesleniyoruz” dedi.

“Eğitimcilerin saygınlığına gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz”

Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Uçak, eğitim çalışanlarının saygınlığına gölge düşürecek uygulamalardan uzak durulması çağrısında bulunarak, “Eğitimcilerin saygınlığına gölge düşürecek, mevcut sorunlara yenilerini ekleyecek adımlardan uzak durulması hepimizin, herkesin yararına olacaktır. Şiddete son verecek kalıcı önlemlerin alınması güvenli yarınlar için elzemdir. Sendika olarak, bir yanda kamu görevlilerinin sorunlarını çözmenin, yeni kazanımlara imza atmanın mücadelesini veriyor, diğer yanda Türkiye’nin gelişmesi, vesayetin ortadan kaldırılması ve tam demokrasinin hâkim olması için emek harcıyoruz” dedi.