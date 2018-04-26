Uçak; Sendikacılığı değerlerimize göre yapıyoruz

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Muğla İl Başkanımız Önder Uçak, Ula ve Seydikemer Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliklerini organize ettiği üye ziyaretleri programına katıldı. Şube Başkanı Uçak, öğretmenler odasında gündeme dair istişare...

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Muğla İl Başkanımız Önder Uçak, Ula ve Seydikemer Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliklerini organize ettiği üye ziyaretleri programına katıldı. Şube Başkanı Uçak, öğretmenler odasında gündeme dair istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.

“Sendikacılığımızda başımızı öne eğdirecek bir tane leke bile bulunmaz” diyen Uçak, şunları söyledi: “Biz 28 Şubat’ta da Cumhuriyet mitinglerinde de Gezi eylemlerinde de 17-25 Aralık’ta ve 15 Temmuz’da da milletin ve millet iradesinin yanında olduk. 15 Temmuz’da, hesabi değil hasbi ve harbi davrandık. Maliyet hesabı yapmadık, işin seyri ne tarafa evrilir demedik, ‘hedef demokrasi ve millet iradesi’ ise kimden geldiğinin önemi yok; darbenin sonuna kadar karşısında, millet iradesinin sonuna kadar yanındayız dedik ve alanlara çıkan ilk örgütlü güç olduk”

“Bir bildiğimiz var ki, sesimizi yükseltiyoruz”

Öğretmen performans değerlendirme taslağı ile ilgili Bakanlığa durmadan çağrıda bulunduklarının altını çizen Uçak, “Bir şey söylüyorsak, bir bildiğimiz vardır. Sağduyulu davranın, bu yol çıkmaz sokak, bu şekilde öğretmen performansını ölçemezsiniz. Öğretmenliği itibarsızlaştırıp, toplumun geleceğine dinamit koyuyorsunuz. Eğitim farklı bir şeydir. Sınıfın tozunu yutmayan, tebeşirin ne olduğunu bilmeyenler bizim derdimizi anlayamaz. Performans değerlendirmesi kimin projesi? Yüz yüze bakanları karşı karşıya getirmek kime ne kazandıracak. Öğretmenlik ayağa düşürülerek, sokak ortasında ‘hadi kâğıdı kalemi çıkar, sana not vereceğim’ mantığıyla yapılamaz” diye konuştu.

“Yük alın, yük olmayın”

Maliyet üretecek uygulamalar yerine memnuniyetle karşılanacak çalışmaların yapılması çağrısında bulunan Önder Uçak, “Yapabiliyorsanız öğretmenin üzerinden yükü alın, yük olmayın. Öğretmeni yüreklendirerek, başarılarını ön plana çıkartın. Performans değerlendirme yanlışından dönülmesi için, herkesle konuşmaya hazırız. Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmeni önemsemeli, eğitimcilere hak ettikleri değeri vermelidir. Bakanlık, maliyet üretmemeli, memnuniyet üretmelidir” değerlendirmesinde bulundu.