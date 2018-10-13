MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 12:07

Ukrayna’dan Dalaman’a Kış Seferleri Başlıyor

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) mensuplarına dünyada Digital marketing, internetin bölge ve ürün tanıtımında kullanılması, trendler ve faydalanma yolları ile ilgili interaktif bilgi verildi.Kiev-Dalaman Seferleri BaşlıyorÇalıştayın...

Ukrayna'dan Dalaman'a Kış Seferleri Başlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) mensuplarına dünyada Digital marketing, internetin bölge ve ürün tanıtımında kullanılması, trendler ve faydalanma yolları ile ilgili interaktif bilgi verildi.

Kiev-Dalaman Seferleri Başlıyor

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, “Sezon uzatılması ve kış uçuşları için yapılan çalışmalar kapsamında, uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu proje, kış programını geliştirmek için bir başlangıç olacak. Başka hatlardan da kış döneminde uçuş koyma çalışmalarımız devam edecek. 15 Kasım’da Kiev-Dalaman-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seferlerinin başlayacak” dedi.

Güvenç, seferlerin 4 gün Muğla, 3 gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şeklinde olacağını ve tarafların Kiev de bir araya getirilerek anlaşmanın gerçekleştirildiğini fade etti.

Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, “Muğla, yöresel milli gelir itibariyle ilk olarak payını turizmden alıyor. Sonra madencilik ve tarım geliyor. Sadece Kaş-Kalkan’dan Marmaris’e kadar olan Dalaman Havalimanının hitap ettiği bölgede yılda yaklaşık 1,5 milyon turist ağırlanıyor. Bu bölgede yaklaşık 135 bin yatak var ve 1,5 milyar dolardan fazla bir katma değer yaratılıyor. Bölgenin ağırladığı yabancı turist ağırlıklı İngiltere olmak üzere Rusya, Ukrayna, Almanyadan geliyor, diğer Pazar’lardan da önemli artışlar söz konusu. Şuanda 2015 yılı turizm rakamlarını yakalamış hatta geçmiş bulunuyoruz. Muğla’nın turizmde çıtayı yükseltmek için kısa vadede sezonu uzatmak çok önemli ve bu amaçla yaptığımız çalışmalar verimli oldu. Yeni sezonda da bir dizi projeyi hayata geçireceğiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku