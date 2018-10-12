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12 Ekim 2018 Cuma 09:15

Üniversitede “Uygulamalı AB Projeleri Yazma Eğitimi” konferansı

Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde “Uygulamalı AB Projeleri Yazma Eğitimi” konferansı verdi.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademisyenlerinin...

Üniversitede 'Uygulamalı AB Projeleri Yazma Eğitimi” konferansı
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Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde “Uygulamalı AB Projeleri Yazma Eğitimi” konferansı verdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademisyenlerinin ve lisans ile lisansüstü öğrencilerinin katıldığı konferans gün boyu sürdü. Prof. Dr. Özdoğan, “AB projeleri, Proje Fikri Oluşturma, Projelere Hazırlanma, Proje Partneri Bulma ve İletişim, Proje Yazımı, Proje Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar, Bütçenin Hazırlanması, Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci ve Proje Geliştirme” başlıkları altında uygulamalı ve teorik eğitim verdi.

Konferansın kapanış konuşmasını yapan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek; “Ben hocamızın verdiği eğitimin çok faydalı olacağına inanıyorum. Huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Rektör Çiçek, Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan’a çiçek takdiminde bulundu.
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