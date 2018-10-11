MUĞLA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 12:22

Vali Vekili Özdemir, İlçe Kaymakamları ile bir araya geldi

Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenlenmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gerekli tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla İlçe Kaymakamları ile bir...

Vali Vekili Özdemir, İlçe Kaymakamları ile bir araya geldi
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Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenlenmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gerekli tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla İlçe Kaymakamları ile bir arayag eldi.

Muğla Valiliği ‘’Vali Özer Türk Toplantı Salonu’’nda düzenlenen toplantıya Vali Vekili Fethi Özdemir’in yanı sıra Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İlçe Kaymakamları ve Daire Müdürleri katıldı.

Toplantıda; Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik tarafından, Muğla Orman Varlığı ve Orman teşkilatının faaliyetleri hakkında; Yine İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç tarafından da, 2018 Turizm faaliyetleri ve ülkemize katkıları hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.
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