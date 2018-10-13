MUĞLA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 13:21

Yabancı uyruklu öğrenciler Muğla’dan memnun

Üniversite Araştırmaları Laboratuarı (ÜniAr) tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Memnuniyet Araştırması sonuçları açıklandı. Buna göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yabancı öğrencilerin şehir ve halkından memnuniyet...

Yabancı uyruklu öğrenciler Muğla'dan memnun
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Üniversite Araştırmaları Laboratuarı (ÜniAr) tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Memnuniyet Araştırması sonuçları açıklandı. Buna göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yabancı öğrencilerin şehir ve halkından memnuniyet araştırmasında Muğla 4’üncü sırada yer aldı

Araştırma sonuçlarına göre, eğitim-öğretim, yerleşke yaşamı, akademik destek, mesleki gelişim fırsatları öğrenme kaynakları ve kurumun yönetsel işleyişi ile ilgili tüm alanların bileşkesinden oluşan “Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet” sıralamasında Üniversitemiz, 96 devlet üniversitesi arasında ortalamanın hayli üstünde bir puanla 25’inci sırada yer aldı.

Öğrenci kulüplerinin işleyişi, yerleşkedeki sosyal hayat ve etkinlikler, binaların fiziki koşulları, internete erişim, sağlık hizmetleri, yiyecek mekânları, mimari ve estetik, güvenlik gibi konularda yabancı öğrencilerin tatmin düzeyinin sorulduğu ve vakıf üniversitelerinin de dahil olduğu “Yerleşke Yaşamının Doyuruculuğu” sıralamasında ise Üniversitemiz 23’üncü sırada yer aldı.

Yabancı uyruklu öğrencilerin okumakta oldukları şehir ve halkından memnuniyetlerinin de açıklandığı araştırmaya göre Muğla, yabancı öğrencileri en mutlu ve memnun eden 4. şehir oldu.

YÖMA sonuçları, Yükseköğretim Kurulu istatistiklerine bağlı olarak 2018 yılında 96 devlet ve 37 vakıf olmak üzere 133 üniversitede öğrenim gören 4 bin 785 öğrenciden kullanılabilir veri toplanarak oluşturulmuştur.
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