Yangını söndürmek isterken canından oluyordu

Muğla’nın Menteşe İlçesinde bir apartmanın kazan dairesinde yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı. Olay Muğla’nın Menteşe İlçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir apartmanın kazan dairesinde...

Muğla’nın Menteşe İlçesinde bir apartmanın kazan dairesinde yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı. Olay Muğla’nın Menteşe İlçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir apartmanın kazan dairesinde işçilerin çalışma yaptığı sırada kaynaktan çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı. Yangının ardından çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda apartmana sıçramasını önlemek için çıkan yangını söndürmek isteyen bir işçi ölümden döndü. Ardından ambulans ekipleri tarafından duman içinde uzun süre kalan işçinin tedavisi gerçekleştirildi. İşçilerin yangını kendi imkanlarıyla söndürmesinin akabinde itfaiye ekipleri olay yerinde soğutma çalışması başlattı.