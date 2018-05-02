MUĞLA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:22

“Yedi Kocalı Hürmüz” Ortaca’da sahnelendi

Ortaca ilçesinde Sığla Tiyatro Topluluğu tarafından “Yedi Kocalı Hürmüz” oyunu sahnelendi.Ortaca Kent Konseyi Eğitim ve Kültür Çalışma Gurubu Sığla Tiyatro Topluluğu 1 senelik gurup çalışması ile hazırlanan oyunu 29 Nisan’da Ortaca...

'Yedi Kocalı Hürmüz” Ortaca'da sahnelendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ortaca ilçesinde Sığla Tiyatro Topluluğu tarafından “Yedi Kocalı Hürmüz” oyunu sahnelendi.

Ortaca Kent Konseyi Eğitim ve Kültür Çalışma Gurubu Sığla Tiyatro Topluluğu 1 senelik gurup çalışması ile hazırlanan oyunu 29 Nisan’da Ortaca Ortaokulu Konferans Salonunda sahneledi.

Oyunu, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya’da izledi. Oyun sonunda Başkan Karaçelik tarafından Sığla Tiyatro Topluluğu üyelerine çiçek takdim edildi.

Sığla Tiyatro Topluluğu üyesi Cömert Kozak, Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği ile Ortaca Kent Konseyinin katkılarıyla, Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil tarafından yazılmış Yedi Kocalı Hürmüz oyununu Ortacalı tiyatro severler ile buluşturmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kozak, bölgede yaşayan sanatseverlere desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini de sözlerine ekledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku