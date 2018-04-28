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28 Nisan 2018 Cumartesi 11:16

Yerel Medya Çalıştayı Başladı

Marmaris önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Yerel medya mensupları Anadolu Medya Çalıştayı etkinliğiyle ilçede bir araya geldi. Yaklaşık 400 gazetecinin katıldığı Yerel Medya Çalıştayı yoğun katılımla başladı.Marmaris...

Yerel Medya Çalıştayı Başladı
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Marmaris önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Yerel medya mensupları Anadolu Medya Çalıştayı etkinliğiyle ilçede bir araya geldi. Yaklaşık 400 gazetecinin katıldığı Yerel Medya Çalıştayı yoğun katılımla başladı.

Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen çalıştaya CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Karaca ve basın mensupları katıldı. Çalıştay, ’Gazetecilik ve Sendika’, ‘Radyo-TV Yayıncılığı ve Denetimi’, ‘Anadolu Basını- TV ve İnternet Gazeteciliği’, ‘İnternet Gazeteciliği ve Sosyal Medya’ ve ‘Radyo-TV Yayıncılığı ve Sorunları’ konu başlıkları altında gerçekleştirildi. Çalıştaya basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. ‘Anadolu Medya Buluşması’ etkinliği kapsamında yarın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da Marmaris’e gelecek.
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