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18 Ekim 2018 Perşembe 10:15

Yürüyüş ve bisiklet rotaları alternatif turizme katkı sağlayacak

Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği’nin Ortaca ve Dalaman Belediyeleri ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla yürüttüğü Köyceğiz, Ortaca, Dalaman yürüyüş ve bisiklet rotaları (The ECO Trails) projesinin tanıtımı...

Yürüyüş ve bisiklet rotaları alternatif turizme katkı sağlayacak
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Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği’nin Ortaca ve Dalaman Belediyeleri ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla yürüttüğü Köyceğiz, Ortaca, Dalaman yürüyüş ve bisiklet rotaları (The ECO Trails) projesinin tanıtımı yapıldı.

İztuzu sahilinde yapılan etkinlikte projenin tanıtım filmi gösterildi. Katılımcılara, yürüyüş ve bisiklet rotaları hakkında bilgiler içeren poster, broşür ve harita dağıtıldı. ECO Trails rotasında sembolik yürüyüş ve bisiklet turu gerçekleştirildi.

Proje yürütücüsü Murat Demirci, 3 yıldır sürdürdükleri Uluslararası standartlara uygun yürüyüş ve bisiklet yolları projesinin açılışını yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Hedeflerinin turizmi canlandırmanın yanı sıra bölge değerlerini koruyarak tanıtımına katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Demirci; “ECO Trails 470 kilometre yürüyüş, 740 kilometre bisiklet yolundan oluşuyor. Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ilçelerini kapsıyor. İlk ve Sonbaharda yürüyüş ve bisiklet rotaları vasıtasıyla turizmi canlandırmayı amaçlıyoruz. En az turizmi canlandırmak kadar önemli gördüğümüz ise bölge değerlerini koruma amaçlı tanıtmak. Projeyi, Güney Ege Kalkınma Ajansı destekledi. Ortaca, Dalaman Belediyeleri, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası projenin ortakları arasında. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü’nün çok değerli destekleri var. Sivil toplum kuruluşları hatta resmi statüsü olmayan gruplar daha bir araya gelerek böyle bir altyapıyı oluşturduk.” diye konuştu.

Bundan sonraki hedeflerinin projeyi çok iyi bir şekilde tanıtmak olduğuna işaret eden Demirci; “Bu bölgenin Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’in ilk ve sonbahar aylarında özellikle kırsal kesimlerde el değmemiş yerleri yine el değmemiş şekilde bırakarak, koruyarak turizme kazandırmak istiyoruz.” dedi.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise bölge ve ülke tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandıkları için projeye gönülden destek verdiklerini söyledi. Yürüyüş ve bisiklet rotalarının alternatif turizm açısından önemine değinen Başkan Karaçelik, projede emeği geçenlere teşekkür etti.
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