MUĞLA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:30

Zihinsel Engelliler Derneğinden aşure etkinliği

Muğla Zihinsel Engelliler Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Aşure’ etkinliği yapıldı. Etkinliğe Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız,...

Zihinsel Engelliler Derneğinden aşure etkinliği
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Muğla Zihinsel Engelliler Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Aşure’ etkinliği yapıldı. Etkinliğe Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, geleneksel hale getirdikleri aşure etkinliğinin bu yıl 7’incisini gerçekleştirdiklerini söyledi. Çetinözlü, “7 yıldır sürdürdüğümüz aşure etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinliğimiz bundan sonraki yıllarda da devam edecek” dedi.
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