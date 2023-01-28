Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'emaneti' Büyük Birlik Partisi 30 yaşında

Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı Abdulvahap KARAMAN partinin kuruluşunun 30'uncu yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, “30 yıldır, ülkemize, milletimize ve inançlarımıza hizmeti esas aldığımız, uzun ve zorlu bir mücadeleyi sürdürüyoruz” dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu, liderliğinde 6 Aralık 1992'de Ankara Söğütözü'nde yapılan Siyasi Karar Kurultayı'nda kurulma kararı alınan BBP, "milliyetçi", "maneviyatçı", "sivil" ve "katılımcı" kavramlar üzerinden 29 Ocak 1993'te siyaset arenasına çıktı.

"30 YIL ÖNCE HAKİKATİN HATIRINA SİYASET ÜRETEN BİR LİDER ETRAFINDA TOPLANDIK"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Malatya İl Başkanı Abdulvahap KARAMAN, BBP'nin, Türkiye'nin en köklü partilerinden biri olduğunu söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'na duyduğu özlemi ve saygıyı dile getiren Başkan Karaman, "Bundan tam 30 yıl önce güçlünün haklı değil haklının güçlü olması gerektiğini en gür seda ile haykıran ve 'hakikatin hatırına' siyaset üretmeye çabalayan bir lider etrafında bir araya geldik." dedi.

Büyük imkanlarla siyaset yapan birçok partinin bugün varlığını sürdürmediğini belirten Başkan Karaman“30 yıldır, ülkemize, milletimize ve inançlarımıza hizmeti esas aldığımız, uzun ve zorlu bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Biz, sadece milletine sırtını yaslayarak, kurulduğundan beri çizgisinde hiçbir kırıklık olmadan, mensuplarının başını öne eğdirecek hiçbir yanlışın içine düşmeden aynı aşk, iman, dürüstlük ve doğrulukla yolumuza devam ediyoruz. Bu topraklarda güvenli, huzurlu, hür ve bağımsız yaşayabilmek için millete, milletin değerlerine, mazisine, istikbaline aşkla bağlı bir mücadeleye ihtiyacımız var. Büyük Birlik Partisi o mücadelenin merkezi ve adıdır. En başta liderimiz şehit Muhsin Başkanımız olmak üzere 1993'ten bu yana dar-ı bekaya göçmüş bütün büyüklerimizi ve kardeşlerimizi hayırla ve özlemle yad ediyor, Allah'tan rahmet diliyorum. 30'uncu kuruluş yıl dönümünü yaşadığımız bugün, Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu artık aramızda değil, fakat onun ruhaniyetini üzerimizde her daim hissederek, aziz hatırasına her platformda saygı ve özlemle sahip çıkıp, ilkeleri ve siyaset tarzını kendimize kılavuz edinerek bu kutsal davayı ve bizce kutlu olan siyasi emanetini iktidar etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. O'nun ayak izlerini takip ederek, O'nun kararlılığı ve azmiyle dik durup, düz yaşayıp, doğru yürüyeceğiz.” dedi.