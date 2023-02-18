Mükemmel bir Zajc futbolcusu, bonservis bedeli doğru olsaydı kadroya katardı

Bunun dışında bir başka futbolcunun ismi daha geçti, Cengiz Ünder. 14 yaşımdan beri tanıdığım ve bugünlere gelmesinde emeği geçen, kendi çocuklarımı çok sevdiğim, aile hayatını bildiğim hatta Fikret döneminde Orman'ın yerine geçmesini çok istediğim bir futbolcu ama olmadı. olmaz. Şimdi adı anıldığına göre, açıkçası aklımdaki transferin adı 'Cengiz Ünder', umarım gerçekleşir çünkü takıma büyük katkısı olur. ” FIFA Dünya Kupası ve/veya Türkiye taahhüt maçı 15 Aralık Perşembe günü oynanacak. Bugünkü maç hangi kanalda yayınlanacak? 2022 Dünya Kupası yarı final maçında son şampiyon Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek finale yükseldi. 'Hahn' finalde Messi'nin Arjantinlisi ile ası royalbet paylaşacak. Tarihi Fas, üçüncülük maçında Hırvatistan ile karşılaşacak. Fransa ve Fas, tarihinde ilk kez Al Bayt stadında yarı finalde karşı karşıya geldi ve TRT 1'den canlı yayınlandı. Fransa hedefini Devler Savaşı'nın başlarında buldu. 5. dakikada Carrom'un ceza sahası dışında topla buluşan Theo Hernandez, takımı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Bu sırada Mbappe topla ceza sahasına daldı ve Kolo Mouani topu kaparak skoru 2-0'a getirdi. Başka gol olmayınca 2-0 galip gelen Mbappelli finale adını yazdırdı. 'Horoz' finalde Messi'nin Arjantin'iyle karşılaşacak. Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza atan Fas, üçüncülük maçında Hırvatistan ile karşılaşacak. Bu tür sonuçlarla "Atlas Aslanı", Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası elemelerinde 13 maçın ardından feci bir yenilgiye uğradı. Romanses, Fas'ta Fransa'ya karşı 21. dakikada oyundan atıldı. Romances de Beşiktaş, sakatlığına rağmen Fransa ile 11. maçına çıktı. Deneyimli oyuncu, bir sorunu olduğunu ve sakatlığı nedeniyle artık forma giyemeyeceğini maç öncesi öğrenmişti. Romanses 21. dakikada sahayı terk etti royalbet giriş ve dış dünya onun sakatlığının ciddiyeti üzerine spekülasyon yaptı. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fas ile Fransa, Al Khor kentindeki Al Bayt stadında bu akşam karşı karşıya gelecek.