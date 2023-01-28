Muleka ondan daha iyi bir oyuncu

Bunu zaman gösterecek. Ama tekrar vurgulamalıyım, Cenk ortada değil kanatta oynamaya devam edecek. Muleka ortada oynayacak. Tabii Şenol oynayacak mı göreceğiz.Beşiktaş, savunma bölgesini güçlendirmek için Fransız tarafı Metz'in kadrosunda oynayan Kiki Kouyat'ı kadrosuna kattı.

Mali'li stoper için tekliflerde bulunan Kartal için hamlede iki rakip ortaya çıktı. Beşiktaş'ın ara transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Siyah Beyazlılar da defans oyuncusu eklemeye çalıştılar ve Walter Weghorst yerine Abu Bakar'ı eklemeye çalıştılar. Malili savunma oyuncusu için temas şimdiden başladı.

Beşiktaş yönetimi, 25 yaşındaki savunma oyuncusu için kulübe 3 milyon avroluk bir teklifte bulundu. Metz'in 5,5 milyon avroya güvendiğini ve müzakerelerin hala devam ettiğini unutmayın. Kartal'ın Avrupa'dan taliplerle birlikte ekibine katılmaya çalıştığı kişi Kouyate'dir. Fransız medyasının derlediği kaynaklara göre Montpellier ve Augsburg, Malili teslabahis oyuncuyu kadrolarına ekledi. Kaynaklara göre Montpellier, Metz'in 5.5 milyon avroluk talebine en yakın teklifi vermeye hazır ve oyuncunun Beşiktaş'a veya Augburg'a daha yakın olduğu söyleniyor. Beşiktaş'ın şu anda sakat olduğu düşünülen Weghorst'un yerine Aaron Boupendza'nın bileğini kontrol ettiği bildirildi. Al Jazeera'nın haberine göre Çin Süper Ligi'nin gol kralı olan yıldız oyuncu, 27 Aralık'ta ayak bileğinden sakatlanarak yaklaşık 2 aydır forma giymiyordu.

Beşiktaş'ın forvetle ilgili çalışmaları sürüyor.