1071 Malazgirtspor Takımından gol şov

Muş’un güzide takımı 1071 Malazgirtspor U15 Takımı, Patnosspor U15 Takımı ile yaptığı hazırlık maçını 9-1 kazandı.Malazgirt ve Patnos temsilcileri, Malazgirt Şehir Stadında karşılaştı. Her iki takımda maça dengeli başladı. Maçın...

Muş’un güzide takımı 1071 Malazgirtspor U15 Takımı, Patnosspor U15 Takımı ile yaptığı hazırlık maçını 9-1 kazandı.

Malazgirt ve Patnos temsilcileri, Malazgirt Şehir Stadında karşılaştı. Her iki takımda maça dengeli başladı. Maçın ilk çeyreğinin ardından oyuna üstünlüğünü koyan 1071 Malazgirtspor U15 Takımı, ilk yarıyı 4-1 önde kapattı.

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle giren 1071 Malazgirtspor, bulduğu gollerle farkı 8’e çıkararak maçı 9-1 kazandı.

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli, hazırlık maçları kapsamında Patnos temsilcisiyle özel bir maç yaptıklarını söyledi. Her iki takımında henüz hazır olmadığını aktaran Türeli, eksikliklerini görmek adına maçın önemli olduğunu belirtti. Türeli, Patnos Spor Kulübüne yeni sezonda başarılar dileyerek, “Öncelikle bizlere verdiği destekle takımımızı bu seviyeye getiren Yeşilay teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Sporcularımızda Yeşilay sayesinde özgüvenleri arttı. 1071 Malazgirtspor Kulübü, bu yıl içinde Muş’ta yapılacak turnuvalarda 3 kulvarda da şampiyonluğu hedefliyor. Yeni sezona hazırlanırken özel bir maçla merhaba demek istedik. Her iki takımda da yetenekli sporcular var. Komşu ilçe Patnos ekibiyle oynanan maçımız özel bir maç kapsamında gerçekleşti. Çok sayıda sporcumuz bulunuyor. Kendilerini yakından tanımak istedik. Eksiklerimiz var, onları gidermeye çalışıyoruz. Patnosspor Kulübü Başkanı ve teknik ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.