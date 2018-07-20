Muş’ta 5 ayrı dosyadan toplam 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Hırsızlık suçundan 5 ayrı dosyadan toplam 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalanarak, cumhuriyet başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi” denildi.
15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Muş’ta 5 ayrı dosyadan toplam 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.