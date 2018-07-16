16 derslikli okulun temeli dualar ile atıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde yeni yapılacak 23 okuldan biri olan Atatürk İlkokulu’nun temeli kesilen kurbanlar ve yalpan dualar ile atıldı.

Mengüçgazi Mahallesi’nden düzenlenen temel atma töreninde Malazgirt Kaymakamlığı ve okul inşaatını yapan şirket yetkileri tarafından, okul inşaatında çalışan işçilerin hata, kaza ve beladan koruması için kurban kesildi. İlçe merkezindeki en eski okullardan olan Atatürk İlköğretim Okulu yıkılarak yerine 16 derslikli, 4 bin 580 metrekare kullanılır alanı olan ve 900 metrekare inşaat alanı olan yeni okul için ilk beton İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü’nün okuduğu dualar ile döküldü. 2019 yılının 30 Ağustos günü bitmesi planlanan Atatürk İlkokulu binası Mengüçgazi Mahallesinde inşa ediliyor. İnşaat hakkında bilgi veren yüklenici firma yetkilileri, okulun bodrum katı hariç üç katlı olduğunu ve okulun toplamda 16 derslik bir kapasiteye sahip olacağını belirtti. Yetkililer, temeli atılan okul inşasının bir daha ki eğitim öğretim yılına kadar tamamlanacağını ve eğitim vermeye başlayacağını söyledi.

İlçede bu yıl içerisinde 23 tane okulun yapılacağını belirten Kaymakam Kırlı, "İlçemizde bu yıl eğitim-öğretim yatırım devrimi yaşanacak. İlçemizde bu yıl içinde 23 okul yapılacak. Bu yapılacak okullarımızın birçoğunun planlamasını belediye mühendislerimiz tarafından yapılmakta. Bu yıl ilçemize yapılacak 23 okulumuzdan biri olan Atatürk İlkokulu binasının daha eğitime kazandırılıyor olması bizleri bir hayli sevindiriyor. Yeni yapılan her okul daha çok öğrenci demektir. İlçenin eğitim seviyesinin yükselmesi için bu okullara ihtiyacımız var. İlçemizde adeta bir inşaat devrimi yaşanıyor. Şuan ilçemizin hemen her yerinde bir inşaat çalışması var. Bu yıktığımız ve yerine yenisini yaptığımız okulumuz ilçe merkezimizin en eski ve en önemli okullarından biriydi. Şimdi bu okulumuzun yerine 16 derslikli okulumuzun yenisi yapmamın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yaptığımız okulumuz ilçemize ve ilçe halkımıza hayırlı olsun” dedi.