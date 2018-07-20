MUŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 17:48

ADEM’in kurslarına yoğun ilgi

Muş’un Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Belediyesi tarafından kurulan Aile Destek Merkezinde (ADEM) verilen yaz kurslarına kadınlar büyük ilgi gösteriyor.60 kadın kursiyerin katıldığı Kur’an-ı Kerim, dikiş nakış, kuaförlük, kokulu...

ADEM'in kurslarına yoğun ilgi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Muş’un Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Belediyesi tarafından kurulan Aile Destek Merkezinde (ADEM) verilen yaz kurslarına kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

60 kadın kursiyerin katıldığı Kur’an-ı Kerim, dikiş nakış, kuaförlük, kokulu taş sanatı, ahşap boyama, kağıt rölyef, ipek kozacılığı, bilgisayar, resim, müzik, kreş ve okuma yazma kurslarının sonunda sertifikalar dağıtılıyor. Kadınlar burada öğrendikleri meslekler sayesinde aile bütçelerine katkı sağlama imkanı da elde ediyorlar. Kurslara katılan kadınlar eğitim alırken, çocukları ise yapılan oyun alanlarında eğlenerek zaman geçiriyor.

Merkezde görevli Züleyha Yılmaz, tüm kadınları ADEM’e beklediklerini söyleyerek, "Tüm kadınlarımızın bu kurslara katılmasını istiyoruz. Burada meslek öğrenirken, aynı zamanda ikramlarımız eşliğinde sohbetler yaparak yeni arkadaşlıklar ediniyorlar. Sıkıntısı olan kadınlarımızla birebir ilgilenerek, devletimizin sunduğu imkanlardan faydalanmalarını sağlıyoruz. Burası onların evi, istedikleri zaman bize ulaşabilirler" dedi.

Kursiyer kadınlardan Dalya Dinç ise, Batman’dan geldiğini belirterek, “Eşim öğretmen, benim de evde tek başıma canım sıkılıyordu. Burada böyle bir merkezin olduğunu öğrendim. Buraya geldim ve eğitim almanın yanında yeni arkadaşlıklar kurdum. Öğreticilerle burada aynı zamanda bir aile ortamı oluşturmuşuz. Bizler gibi evde zamanının büyük çoğunluğunu boş geçiren kadınların bu merkezlerden faydalanmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku