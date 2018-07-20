ADEM’in kurslarına yoğun ilgi

Muş’un Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Belediyesi tarafından kurulan Aile Destek Merkezinde (ADEM) verilen yaz kurslarına kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

60 kadın kursiyerin katıldığı Kur’an-ı Kerim, dikiş nakış, kuaförlük, kokulu taş sanatı, ahşap boyama, kağıt rölyef, ipek kozacılığı, bilgisayar, resim, müzik, kreş ve okuma yazma kurslarının sonunda sertifikalar dağıtılıyor. Kadınlar burada öğrendikleri meslekler sayesinde aile bütçelerine katkı sağlama imkanı da elde ediyorlar. Kurslara katılan kadınlar eğitim alırken, çocukları ise yapılan oyun alanlarında eğlenerek zaman geçiriyor.

Merkezde görevli Züleyha Yılmaz, tüm kadınları ADEM’e beklediklerini söyleyerek, "Tüm kadınlarımızın bu kurslara katılmasını istiyoruz. Burada meslek öğrenirken, aynı zamanda ikramlarımız eşliğinde sohbetler yaparak yeni arkadaşlıklar ediniyorlar. Sıkıntısı olan kadınlarımızla birebir ilgilenerek, devletimizin sunduğu imkanlardan faydalanmalarını sağlıyoruz. Burası onların evi, istedikleri zaman bize ulaşabilirler" dedi.

Kursiyer kadınlardan Dalya Dinç ise, Batman’dan geldiğini belirterek, “Eşim öğretmen, benim de evde tek başıma canım sıkılıyordu. Burada böyle bir merkezin olduğunu öğrendim. Buraya geldim ve eğitim almanın yanında yeni arkadaşlıklar kurdum. Öğreticilerle burada aynı zamanda bir aile ortamı oluşturmuşuz. Bizler gibi evde zamanının büyük çoğunluğunu boş geçiren kadınların bu merkezlerden faydalanmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.