AK Parti Muş Milletvekili Şimşek Malazgirt’te

MUŞ (İHA) – AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, beraberindeki AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ile AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İlçe Başkanı Kenan Deniz ve partililerle bir araya gelen Şimşek, burada Malazgirt halkı ve partililere çok teşekkür ettiğini ifade etti. Milletvekili Şimşek, “Bizler AK Partililer olarak Malazgirt halkının her daim yanındayız ve her zaman hizmetindeyiz. Burada geçtiğimiz seçimlerde ne kadar oy aldığımız önemli değil, önemli olan Malazgirt halkına ayırım yapmadan hizmet etmektir. Biz AK Parti olarak tüm Türkiye’nin partisiyiz ve bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Malazgirt halkına söz veriyoruz. Sizlerin huzuru, refahı için elimizden gelen tüm gayretleri sefer etmeye hazırız. Burada bulunmaktan son derece mutluyum. Tüm Malazgirt halkına sonsuz sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Mehmet Emin Şimşek, ilçe başkanlığı ziyaretinin ardından AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve partililer ile birlikte Kaymakam Soner Kırlı’yı da makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Milletvekili Şimşek ve AK Partililere ziyaretleri dolayısı ile teşekkür etti. Kaymakam Kırlı, “AK Parti Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek’in ziyaretleri bizleri hayli mutlu etti. Vekilimiz ile ilçemizde yapılacak olan 26 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Milli park çalışmalarımız ve ilçemizde devam eden altyapı çalışmaları ve diğer belediye hizmetleri hakkında konuştuk. Ben tekrar vekilimiz ve AK Parti teşkilatına ziyaretleri dolayısı ile çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şimşek, Malazgirt Kaymakamlığı ziyaretinin ardından Bulanık ilçesine geçti.