Antibiyotik ilaçlardan şifalı bitkilere yöneldiler

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesindeki yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ve birçok hastalığa şifa olduğuna inanılan bitkiler, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Malazgirt ilçesinde yaşayan vatandaşlar, baharın gelişiyle birlikte dağlarda yeşeren şifalı otları toplayarak tezgâhlarda satışa sunuyorlar. Bu şekilde geçimini sağlayan vatandaşlar, işsizlik nedeniyle geçimlerini şifalı otları satarak sağlamaya çalıştıklarını ifade ettiler. Uçkun, çiriş, kenger, sirmo, soryaz, sipitank, heliz gibi hem yemekte hem de salamurası yapılarak tüketilen şifalı bitkileri toplayan vatandaşlar, bu otlara ilginin yoğun olmasından memnun.

Özellikle yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen şifalı otları toplayan tezgâhtarlar, belirli bir süre içerisinde tüketilmesi gereken ve yöreye ait otların satışıyla aile geçimlerini bir süreliğine sağlamak için uğraşıyorlar. Malazgirt İlçesinde bu şifalı otların satışıyla ailesini geçindirmeye çalışan tezgâhtar Mehmet Aydın, “Dağlardan kendi imkânlarımızla topladığımız bu şifalı bitkilerin satışını yaparak azda olsa aile ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sabah saatlerinde Kartevin Dağı’na çıkıp bu şifalı otları topluyoruz. Bin bir zahmet ile topladığımız bu şifalı otları getirip çarşı merkezinde satıyoruz. Çünkü memleketimizde yapacak başka bir iş yok. Bu işi yaparak ekmeğimizi kazanıyoruz. Bahar aylarında şifalı bitkileri satıyorum. Kış aylarında ise balık ile sebze meyve satarak aile bütçeme katkı sağlamaya çalışıyorum” dedi.

Doğal yetişme alanı bulunan şifalı otların kısa bir süre sonra artık çıkmadığını ve bu yüzden kısa bir süreliğine para kazanabildiklerini ifade eden Alican Aydın ise, “Karların erimesi ile birlikte dağlarda şifalı bitkiler çıkmaya başlar. Bizler de bu bitkileri toplayarak şehirde satıyoruz. Bu şifalı otların satışı bizim için oldukça güzel bir iş. Ancak zaman kısa olduğu için kötü. Tüm işimiz bir ay içerisinde bitiyor. Gönül daha uzun süre olmasını isterdi, ama mümkün değil. Bir ay içerisinde ne kadar çok çalışırsak o kadar fazla kazanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Atalarımız ve dedelerimiz bu bitkiler sayesinde uzun yıllar yaşamışlar”

Şifalı olduğuna inanılan bitkilere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise, “Antibiyotiklerin satışı yasaklandığından beri, bizler de şifalı otları alıp evlerimize götürüyoruz. Bu şifalı otlar her türlü hastalığa iyi geliyor. Zaten antibiyotiklerin çoğu da bitkisel ürünlerden yapılıyor. Bizim atalarımız ve dedelerimiz hep bu şifalı bitkileri tüketerek uzun yıllar yaşamışlar. Bizlerde atalarımızın ve dedelerimizin yıllarca tükettiği şifalı otları, bu pazarda bulabiliyoruz” şeklinde konuştular.