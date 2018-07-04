Askeri erkandan Vali Yıldırım’a taziye ziyareti

3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ile Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, eşini kaybeden Muş Valisi Aziz Yıldırım’a taziye ziyaretinde bulundu.
Komutanların ziyaretleri öncesinde AK Parti Muş Milletvekili M. Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, milletvekili adayları, siyasi parti temsilcileri, Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, Varto Kaymakamı M. Nuri Çetin ve kurum amirleri de taziye ziyaretinde bulundu.
3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ile Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’a ziyaretlerinde Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Muş Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu da eşlik etti.Misafirlerini makamında ağırlayan Vali Aziz Yıldırım, ziyaretten dolayı misafirlerine teşekkür etti.