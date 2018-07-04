Askeri erkandan Vali Yıldırım’a taziye ziyareti

Misafirlerini makamında ağırlayan Vali Aziz Yıldırım, ziyaretten dolayı misafirlerine teşekkür etti.

3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ile Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’a ziyaretlerinde Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Muş Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu da eşlik etti.

Komutanların ziyaretleri öncesinde AK Parti Muş Milletvekili M. Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, milletvekili adayları, siyasi parti temsilcileri, Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, Varto Kaymakamı M. Nuri Çetin ve kurum amirleri de taziye ziyaretinde bulundu.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.