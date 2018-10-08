Ayşe Memiş Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmete açıldı

Muş’ta hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılan “Ayşe Memiş Yatılı Kız Kur’an Kursu”, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Muş’un Sütlüce Mahallesi’nde hayırsever iş adamı Hüsamettin Memiş tarafından yaptırılan Ayşe Memiş Yatılı Kız Kur’an Kursu, düzenlenen törenle açıldı. Ayşe Memiş Yatılı Kız Kur’an Kursunun açılış törenine; Muş Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Vali Yardımcısı Alper Çifçi, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muş Vakfı Başkanı Dr. Orhan Sami Gültekin, STK temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda bir konuşma yapan Muş Valisi Aziz Yıldırım, “Hayata gözümüzü açtığımızda ilk gördüğümüz annelerimizdir. Annelerimizin bize bir şeyler verebilecek seviyede olması bizim için bulunmaz bir nimettir. Çünkü eğitimli ve bilgili bir anne, çocuğunu o yönde yetiştirecek ilim ve irfan sahibi olmasına büyük katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda o anneler toplumumuzun en büyük ihtiyacı olan eğitimli bireylerin artmasında da en önemli etkenlerden olacaktır. Bugün burada açılışını yaptığımız bu güzel tesis sayesinde burada okuyacak olan bugünün güzel kız çocukları; yarının eğiten, öğreten ve geliştiren anneleri olacaktır. O annelerin sayesinde ilimize ve ülkemize vatanını seven, dinine bağlı, bayrağına sahip çıkan toplumsal değerleri öğrenmiş bireyler kazandırılacaktır. Bu Kur’an kursunun öncelikle ismi geçen hayırsever iş adamı Hüsamettin Memiş Beyin annesi Ayşe Hanımefendi’ye, daha sonra da yaptıran ve onun adına da Diyanet İşleri Başkanlığımıza hediye eden hayırseverlerimizden ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Burada eğitim görecek olan öğrencilerimize ve hocalarımıza da hayırlı, uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcısınız olsun” şeklinde konuştu.

Okunan dualar ve kurdele kesimi ile açılışı gerçekleştirilen Ayşe Memiş Yatılı Kız Kur’an Kursu, katılımcılar tarafından gezildi.